У Парижі під час першотравневих демонстрацій постраждали понад 50 поліцейських

У Парижі під час демонстрацій до 1 травня через дії радикалів постраждали більш як пів сотні правоохоронців.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Прокуратура Парижа оголосила, що за підсумками подій у відділках опинилися 35 осіб, з яких більшість – за підозрами у підготовці до насильницьких дій і завдання шкоди, за володіння зброєю категорії "Д" і закрите обличчя; чотирьох затримали безпосередньо за застосування сили до поліції.

Постраждали 57 правоохоронців.

Реклама:

Загалом акція у французькій столиці пройшла спокійніше, ніж минулого року, на піку протестів проти пенсійної реформи.

Профспілки оцінюють загальну кількість учасників у 50 тисяч, поліція – у 18 тисяч.

Загалом по території країни профспілки оцінили кількість учасників у 210 тисяч, МВС – у близько 121 тисячі осіб. Демонстрації у десятках міст пройшли переважно спокійно, але місцями радикальні групи скористалися ними, щоб влаштувати заворушення.