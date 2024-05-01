Укр Рус Eng

Во Франции произошли столкновения и задержания во время демонстраций к 1 мая

фото
Новости — Среда, 1 мая 2024, 16:03 — Мария Емец

Во время проходивших во многих городах Франции многотысячных демонстраций к 1 мая местами произошли беспорядки и задержания.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Первомайские демонстрации профсоюзов проходят в десятках городов Франции, преимущественно без чрезвычайных происшествий, но иногда радикальные группы воспользовались ими, чтобы устроить беспорядки.

Хода у Ніцці, BFM Nice Côte d'Azur
Шествие в Ницце, BFM Nice Côte d'Azur

В Нанте демонстранты, похожие на членов движения "антифа", начали громить витрины магазинов и банков. Полиция вмешалась и применила против них слезоточивый газ.

Реклама:

В Лионе, где на акцию сошлись тысячи людей, известно уже о 17 задержанных за участие в беспорядках. Вскоре после начала демонстрации несколько сотен человек, одетые в черное и с закрытыми лицами, начали крушить витрины, уличную мебель и бросаться петардами в полицию.  

 

В Париже еще до того, как демонстрация начала движение, превентивно задержали 15 человек, которые пытались пронести с собой запрещенные предметы.

Между тем в Грузии начали расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси накануне, 30 апреля.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция ЕвроЖизнь
Реклама: