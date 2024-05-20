В Польше задержали украинца за ложь полиции об украденном у него миллионе евро

В Польше 58-летний украинец попал под стражу за дачу фальшивых показаний по делу о краже 4 миллионов злотых (около 1 млн евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

У полицейских, которые допрашивали мужчину, в какой-то момент возникли сомнения относительно происхождения крупной суммы, которая была похищена у иностранца.

Мужчина официально заявил об ограблении в апреле. Во время допроса он утверждал, что вся сумма принадлежит ему. Она якобы была получена от продажи имущества и из сбережений мужчины. Выяснилось, что показания не соответствовали действительности.

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Сотрудники полиции установили, что похищенные деньги не принадлежат мужчине.

Суд решил взять 58-летнего мужчину под стражу, чтобы он не препятствовал следствию. Однако, на данном этапе правоохранители не желают разглашать подробности своих выводов.

В конце апреля двое неизвестных мужчин напали на украинца, когда он заходил в подъезд многоквартирного дома на улице Кошикова в Варшаве. Они сбили его с ног, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами.

Ранее 58-летний мужчина был в обменном пункте, где обменял иностранную валюту на злотые.

Напомним, в ноябре в районе Алании в турецкой провинции Анталия задержали гражданина Украины, который сбил насмерть двух азербайджанцев, которые перед тем его ограбили.

А в конце прошлого лета в городе Каменец-Зомбковицкий на юго-западе Польши произошел инцидент с участием группы футбольных фанатов, которые избили и ограбили двух граждан Украины.