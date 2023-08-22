У Польщі сімнадцять ультрас побили й пограбували двох українців

У місті Каменець-Зомбковицький на південному заході Польщі стався інцидент за участі групи футбольних фанатів, які побили та пограбували двох громадян України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила місцева поліція.

За словами представниці поліції Каменець-Зомбковицького Катажини Мазурек, побиття сталось ще на початку серпня після 20:00.

Правоохоронці встановили, що група чоловіків прийшли до оселі, де мешкають двоє українців віком 18 і 44 роки, "озброєні кийками, палицями, трубами та мачете", а також хокейною ключкою.

"Без жодних на те підстав вони почали погрожувати й бити 44- і 18-річних чоловіків лише через їхню національність. Ударів вони завдавали небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього", – зазначила Мазурек.

Після побиття поляки пограбували двох українців, забравши в них понад 4000 злотих.

Поліцейські з Каменця-Зомбковицького встановили, що до побиття й крадіжки причетна група з 17 футбольних фанатів, які мешкають у районі.

Правоохоронці встановили особи всіх причетних. Шістьох із них затримали, одного заарештували, решта – перебувають під наглядом поліції, оголосила Мазурек, додавши, що у справі плануються подальші арешти.

У 2021 році у польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один із українців від удару втратив свідомість.

Нагадаємо, на початку липня у Берліні невідомі підпалили фургон організації, яка надає допомогу біженцям з України.