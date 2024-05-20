СМИ: Блинкен приказал Госдепу остановить утечки информации об Израиле и ХАМАС

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен приказал своим подчиненным бороться с утечками информации о дипломатии, связанной с войной между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.

Трое сотрудников Госдепа на условиях анонимности рассказали, что во время совещания с коллегами Блинкен призвал тех, кто подчиняется непосредственно ему, помочь закрыть утечки информации, особенно те, что касаются конфликта в Газе.

По словам анонимных источников издания, госсекретарь "разъярен" постоянным потоком сообщений в СМИ, раскрывающих секретную информацию.

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Собеседники Politico рассказали, что на совещании Блинкен упрекнул коллег не только за то, что секретные материалы попали в прессу, но и за то, что журналисты узнали новые предложения по прекращению огня и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.

Согласно источникам, эти утечки ещё больше осложнили сложные переговоры и подорвали доверие в Госдепе к тому, что документы или детали разговоров за закрытыми дверями не попадут в СМИ.

Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, сказал, что сообщение Блинкена "было строго передано" по всему Госдепу.

Ранее Блинкен заявил, что масштабное наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа спровоцирует анархию и не приведет к ликвидации террористической группировки ХАМАС.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.