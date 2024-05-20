ЗМІ: Блінкен наказав Держдепу зупинити витоки інформації про Ізраїль та ХАМАС

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен наказав своїм підлеглим боротися з витоками інформації про дипломатію, пов'язану з війною між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в Державному департаменті США.

Троє співробітників Держдепу на умовах анонімності розповіли, що під час наради з колегами Блінкен закликав тих, хто підпорядковується безпосередньо йому, допомогти закрити витоки інформації, особливо ті, що стосуються конфлікту в Газі.

За словами анонімних джерел видання, держсекретар "розлючений" постійним потоком повідомлень у ЗМІ, що розкривають секретну інформацію.

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Співрозмовники Politico розповіли, що на нараді Блінкен дорікнув колегам не тільки за те, що секретні матеріали потрапили в пресу, але й за те, що журналісти дізнались нові пропозиції щодо припинення вогню та звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Згідно з джерелами, ці витоки ще більше ускладнили складні переговори та підірвали довіру в Держдепі до того, що документи або деталі розмов за зачиненими дверима не потраплять до ЗМІ.

Один із посадовців, який побажав залишитися анонімним, сказав, що повідомлення Блінкена "було суворо передано" по всьому Держдепу.

Раніше Блінкен заявив, що масштабний наступ Ізраїлю на місто Рафах у секторі Гази спровокує анархію і не призведе до ліквідації терористичного угруповання ХАМАС.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС у Газі.