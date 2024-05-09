В США считают, что крупная операция в Рафахе не приведет к победе Израиля над ХАМАС

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден считает, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Reuters.

"Вторжение в Рафах, по его мнению (Байдена – ред.), не будет способствовать достижению этой цели", – сказал Кирби.

По его словам, сейчас есть лучшие способы уничтожить то, что осталось от руководства группировки, чем операция со значительным риском для гражданского населения.

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Кирби рассказал, что американо-израильские консультации об альтернативах большой наземной операции в Рафахе продолжаются.

"Это выбор, который Израилю придется сделать. И мы надеемся, что он его не сделает", – добавил представитель администрации США.

Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

От операции на юге сектора Газа Израиль отговаривают и другие западные партнеры.