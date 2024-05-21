США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия близки к окончательному соглашению о двустороннем оборонном пакте после того, как советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан добился значительного прогресса в переговорах с саудитами в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

По словам представителя администрации президента США, обе стороны "ближе, чем когда-либо" к двустороннему соглашению, которое сейчас "близко к финалу".

Ожидается, что соглашение будет предусматривать официальные гарантии США по защите королевства, а также доступ Саудовской Аравии к более современному американскому вооружению в обмен на прекращение закупок китайского оружия и ограничение инвестиций Пекина в страну.

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Неназванный чиновник США заявил агентству, что участники переговоров обсуждают продажу Вашингтоном истребителей F-35 и другого вооружения Эр-Рияду в рамках этой сделки.

Потенциальная продажа F-35 саудовцам не была гарантирована по разным причинам, но ее включение в обсуждение было важным, поскольку королевство годами стремится получить эти истребители.

Как отмечает Reuters, любое соглашение должно соответствовать давней договоренности с Израилем о том, что американское оружие, которое продается в регионе, не должно ухудшать "качественное военное преимущество" Еврейского государства, гарантируя, что оружие США, поставляемое Израилю, "превосходит по возможностям" то, что продают его соседям.

Неназванный чиновник отметил, что оборонный пакт не будет соответствовать соглашению вроде НАТО. Еще один анонимный чиновник США заявил агентству, что "мы очень близки к пониманию относительно основных элементов между нами".

"Конечно, нам также придется поработать над вопросами, касающимися израильтян и палестинцев, что является критически важным компонентом любого потенциального соглашения о нормализации", – сказал он.

Ожидается, что американо-саудовское соглашение также будет предусматривать обмен с Эр-Риядом новейшими технологиями, в частности искусственным интеллектом, говорится в материале.

Оно призвано стать частью более широкого соглашения, представленного премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который должен решить, стоит ли идти на уступки ради заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Кирби указал, что время заключения американо-саудовского соглашения неясно, а конечной целью президента США Джо Байдена является Палестинское государство, но поскольку Израиль воюет с палестинской террористической группировкой ХАМАС в Газе, заключение соглашения о создании этого государства в ближайшем будущем маловероятно.

Ранее в Белом доме заявляли, что США подпишут оборонный пакт с Саудовской Аравией только после того, как королевство нормализует отношения с Израилем.

Напомним, в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию обсудил создание Палестинского государства с арабскими странами.