Блинкен обсудил создание Палестинского государства с арабскими странами

Госсекретарь США во время визита в Саудовскую Аравию встретился с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также с генеральным секретарем Организации освобождения Палестины Хусейном Аль-Шейхом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий, направленных на достижение прочного мира в регионе, в частности путем создания Палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля.

"Они обсудили важность постоянного увеличения гуманитарной помощи для преодоления ужасной ситуации в Газе", – говорится в сообщении.

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Блинкен также отметил необходимость немедленного прекращения огня в Газе и освобождения оставшихся заложников, которых удерживает террористическая группировка ХАМАС, отметил Миллер.

"Он также подчеркнул важность региональной координации для предотвращения распространения конфликта", – говорится в заявлении.

Недавно СМИ сообщили, что правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом в ближайшие недели примет решение о признании палестинского государства независимо от того, присоединятся ли к шагу Мадрида другие страны ЕС.

Ранее Санчес заявлял, что это произойдет до конца текущего шестимесячного периода, то есть до июля. Но по словам источников, этот шаг "будет принят в течение недель, а не месяцев".

Норвегия готова к признанию Палестинского государства, но пока неизвестны возможные сроки принятия такого решения.