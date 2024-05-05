Белый дом: Оборонного пакта с Саудовской Аравией не будет без нормализации отношений с Израилем

В Белом доме заявляют, что США подпишут оборонный пакт с Саудовской Аравией только после того, как королевство нормализует отношения с Израилем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, эти два вопроса являются частью "интегрированного видения" мира на Ближнем Востоке и не могут быть разъединены.

Салливан отметил, что президент Джо Байден публично очертит путь к более безопасному Израилю и более мирному региону в ближайшие месяцы.

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На этой неделе агентство сообщало, что США и Саудовская Аравия приближаются к заключению исторического пакта, который предложит королевству гарантии безопасности и проложит возможный путь к дипломатическим отношениям с Израилем, если его правительство доведет войну в Газе до конца.

Пакт сталкивается со многими препятствиями, но он станет новой версией рамочного соглашения, которое было разрушено, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль 7 октября, спровоцировав конфликт в Газе.

Напомним, в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию обсудил создание Палестинского государства с арабскими странами.