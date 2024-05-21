Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине – Зеленский
Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом сообщил о подготовке Румынией нового пакета военной помощи для Украины.
Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".
Зеленский отметил, что во время разговора поблагодарил Румынию за поддержку, в частности за новый пакет военной помощи, который готовится.
Он проинформировал президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО различных типов.
Оба президента, по словам Зеленского, договорились ускорить совместную работу над двусторонним соглашением в сфере безопасности.
Зеленский поблагодарил Йоханниса за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран.
Как известно, президент Клаус Йоханнис во время визита в США в мае заявил, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot.
Впрочем, премьер Румынии Марчел Чолаку, комментируя возможность предоставления Украине Patriot, заявил, что у министра обороны Анджела Тылвара есть серьезные предостережения относительно этого.
Впоследствии Чолаку уточнил, что трудности в дискуссии о предоставлении системы Patriot для Украины еще не означают, что это невозможно.