Премьер Румынии: У министра обороны есть опасения по поводу передачи Patriot Украине

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя возможность предоставления Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил, что у министра обороны Анджела Тылвара есть серьезные опасения по этому поводу.

Его заявление приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Чолаку рассказал, что пока не обсуждал с президентом страны Клаусом Йоханнисом возможность предоставления Украине Patriot, однако имел разговор с главой Минобороны, который не очень благосклонен к этой идее.

"Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые могут быть переданы Украине", – указал Чолаку.

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Он добавил, что такое решение должен принимать Высший совет национальной обороны (CSAT).

"Я твердо убежден, что мы примем мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее", – отметил Чолаку.

Как известно, президент Клаус Йоханнис заявил из Белого дома, где он находился в мае, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot.

Хотя Румыния сегодня эксплуатирует только одну батарею Patriot, Йоханнис сказал, что речь идет о другой батарее, которая почти готова к использованию.

После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.

Германия пообещала предоставить дополнительную батарею Patriot, а Испания заявила, что поставит зенитные ракеты к этим ЗРК. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Украина уже получила эти ракеты.