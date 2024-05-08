Президент Румынии готов рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что готов обсудить возможность предоставления Украине противоракетных комплексов Patriot.

Об этом Йоханнис сказал журналистам в Вашингтоне после встречи с президентом США Джо Байденом, его слова приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Йоханнис отметил, что в течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину.

"Президент Байден упомянул об этом... во время нашей встречи, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это на Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны", – сказал Йоханнис.

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Румыния подписала соглашение на получение ЗРК Patriot стоимостью 4 миллиарда долларов в 2017 году с доставкой первой партии в 2020 году.

Хотя Румыния имеет только одну батарею Patriot в эксплуатации, Йоханнис сказал, что обсуждение касалось другой батареи, которая почти готова к использованию.

Белый дом сообщил, что Байден поблагодарил Румынию за ее преданность безопасности на востоке НАТО, в том числе в Черноморском регионе, и приветствовал ее оборонные инвестиции, которые превышают целевой показатель НАТО в 2% от ВВП.

Румыния, член НАТО с 2004 года, имеет 650-километровую границу с Украиной, и на ее территорию неоднократно попадали обломки российских беспилотников, поскольку Россия атакует украинские порты на Дунае.

После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.

Германия пообещала предоставить дополнительную батарею Patriot, а Испания заявила, что поставит зенитные ракеты к этим ЗРК. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Украина уже получила эти ракеты.

Также, по данным СМИ, немецкое правительство убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot.