Латвия постепенно откажется от русского в школах как второго иностранного

Правительство Латвии утвердило новый госстандарт образования, согласно которому русский язык постепенно прекратят изучать в школах страны как второй иностранный.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Кабмин Латвии 23 апреля принял правила о госстандарте основного образования и образцах программ основного образования. Этот документ предусматривает поэтапный вывод русского из перечня языков, которые могут изучаться в школах как второй иностранный.

Школьники, выбравшие русский язык вторым иностранным до 1 сентября 2025 года, смогут продолжать его изучение до выпуска. После этого с пятого класса вторым иностранным можно будет выбирать только один из языков стран-членов ЕС, Европейской экономической зоны и других стран, с которыми есть соответствующие межправительственные соглашения об образовании. Русский язык в этот список не входит.

Школьники, которые сейчас изучают русский язык и не хотят продолжать, могут просто отказаться от предмета.

Премьер Эвика Силиня прокомментировала решение словами "Наконец-то!".

Как объясняет Delfi, чаще всего латвийские школьники начинают с первого класса учить как иностранный язык английский, а с четвертого класса выбирают себе второй иностранный. Теоретически это могут быть самые распространенные европейские языки, однако на практике очень часто таким языком становится русский – не всегда из-за выбора учащихся, но и из-за того, что в школах не хватает преподавателей других языков.

По данным Минобразования Латвии, русский преподается как второй иностранный в почти половине школ страны. При этом у некоторых учеников средней школы вообще нет другой альтернативы для второй иностранной.

Переходный период, установленный решением, объясняют необходимостью дать время на адаптацию и подготовить недостающих преподавателей.