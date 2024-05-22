Британия выбрала место для строительства новой АЭС

Великобритания хочет построить новую крупную атомную электростанцию на острове Англси, что на севере Уэльса, и уже начала переговоры с международными энергетическими компаниями о строительстве станции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Лондон стремится увеличить мощность своей атомной энергетики к 2050 году до 24 гигаватт, что равно примерно четверти от прогнозируемого спроса на электроэнергию.

Как говорится в заявлении правительства, новая станция может производить достаточно электроэнергии для шести миллионов домов в течение 60 лет, и по масштабам будет подобна проектам, реализуемым в Гинкли и Сайзвелл в Англии.

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Станцию должны построить на площадке Уилфа, где до 2015 года уже действовала АЭС. Ее выкупили за 160 млн фунтов у компании Hitachi, которая отказалась от планов строительства нового реактора в 2019 году.

Британское правительство не назвало фирмы, которые будут привлечены к переговорам по разработке нового проекта.

Ранее издание Financial Times сообщило, что южнокорейская компания KEPCO ведет переговоры с Лондоном о строительстве АЭС в этом месте.

Перед этим сообщалось, что Великобритания инвестирует почти 200 миллионов фунтов ($251,14 млн) в строительство первого в Европе завода по производству высокопробного низкообогащенного урана (HALEU) – топлива, которое, по словам правительства, будет необходимо для питания следующего поколения ядерных энергетических проектов.

В то же время британская компания EDF Energy намерена продлить срок эксплуатации своих атомных электростанций в Великобритании и инвестировать еще 1,3 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда евро) в свой действующий ядерный парк в стране.

Недавно страны "Группы семи" договорились работать над уменьшением своей зависимости от "гражданских ядерных товаров" из России.