Страны G7 обязались снизить зависимость от РФ в ядерном вопросе

Страны "Группы семи" договорились работать над уменьшением своей зависимости от "гражданских ядерных товаров" из России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Министры энергетики G7 заявили, что их страны присоединятся к многосторонним усилиям по продвижению диверсификации поставок топлива, свободной от российского влияния, говорится в их итоговом заявлении в итальянском городе Турин.

Чиновники также обязались продвигать ядерный синтез как будущий источник энергии.

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Министры также договорились о поэтапном отказе от использования угля в производстве электроэнергии к первой половине 2030-х годов, ссылаясь на обязательства по ограничению повышения температуры в будущем, говорится в заявлении.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Германия ранее возражала против любых упоминаний о ядерной энергетике в рамках инициатив G7 по так называемому "зеленому переходу".

Накануне Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ после аналогичного голосования в Палате представителей, которое состоялось в декабре.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует инвестировать более 380 млн долларов для запуска собственного производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов.

Перед этим сообщалось, что Евросоюз снова увеличил импорт российского ядерного топлива и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.