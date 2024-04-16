Парламент Британии будет голосовать за законопроект о запрете курения подросткам

Британские законодатели проведут во вторник дебаты и голосование по планам правительства ввести исторический закон, цель которого – отвлечь подростков от курения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Законопроект, который инициировал премьер-министр Риши Сунак, сделает незаконной продажу табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года.

Он имеет поддержку оппозиционной Лейбористской партии, поэтому ожидают, что его примут.

Впрочем, Сунак столкнулся с противодействием более либертариански настроенных членов своей Консервативной партии, которые раскритиковали предложения как "неконсервативные".

Власти заявляют, что в случае одобрения законопроекта в Британии появится "первое поколение, свободное от табачного дыма".

Согласно законопроекту о табаке и вейпах, подросткам, которым в этом году исполняется 15 лет или младше, не смогут легально продавать табак.

Легальный возраст, с которого жители могут покупать сигареты, будет повышаться на один год каждый год, пока в конце концов не станет незаконным для всего населения.

Инициатива предлагает одно из самых строгих в мире ограничений на курение, аналогичное принятому в Новой Зеландии в 2021 году.

Законопроект также предусматривает запрет на продажу одноразовых вейпов и ограничение ассортимента их вкусов.

Напомним, во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты, а в Германии хотят запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины.