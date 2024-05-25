Глава МИД Польши не поддерживает социальное обеспечение украинцев, уклоняющихся от призыва

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не поддерживает социальное обеспечение украинцев, которые уклоняются от призыва, но считает, что решение по ним должно быть общеевропейским.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По проблеме уклонения украинцев от призыва в армию, Сикорский сказал: "Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами. Я, безусловно, не верю в то, что существует право человека на социальное обеспечение за уклонение от призыва. Люди, которые воюют на фронте, также имеют права человека".

Он сказал, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе те, кто уклоняется от призыва, начнут искать льготы по всей Европе.

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Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отвергла сообщения о том, что ее страна поможет отправлять украинских мужчин призывного возраста в Украину.

Однако если Киев докажет, что мужчина уклоняется от военной службы, ему может быть отказано в предоставлении постоянного вида на жительство, сказала Шимоните.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

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