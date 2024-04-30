В правительстве дали разъяснение по принудительному возвращению украинцев из ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Об этом она сообщила в Брюсселе в интервью DW, пишет "Европейская правда".

Стефанишина заверила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения", – заявила вице-премьер.

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Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", – подчеркнула Стефанишина.

23 апреля министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

В правительстве говорят, что доступ к консульским услугам получат впоследствии только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК.

Министр внутренних дел Марчин Кервинский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.

В Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с просроченными паспортами.

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