Глава МЗС Польщі не підтримує соціальне забезпечення українців, що ухиляються від призову
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не підтримує соціальне забезпечення українців, які ухиляються від призову, але вважає, що рішення щодо них має бути загальноєвропейським.
Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Щодо проблеми ухиляння українців від призову до армії, Сікорський сказав: "Україна повинна сказати нам, що вона хоче, щоб ми робили з її громадянами. Я, безумовно, не вірю в те, що існує право людини на соціальне забезпечення за ухилення від призову. Люди, які воюють на фронті, також мають права людини".
Він сказав, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто ухиляється від призову, почнуть шукати пільги по всій Європі.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте відкинула повідомлення про те, що її країна допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.
Однак якщо Київ доведе, що чоловік ухиляється від військової служби, йому може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання, сказала Шимоніте.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
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