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Глава МЗС Польщі не підтримує соціальне забезпечення українців, що ухиляються від призову

Новини — Субота, 25 травня 2024, 17:43

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не підтримує соціальне забезпечення українців, які ухиляються від призову, але вважає, що рішення щодо них має бути загальноєвропейським.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Щодо проблеми ухиляння українців від призову до армії, Сікорський сказав: "Україна повинна сказати нам, що вона хоче, щоб ми робили з її громадянами. Я, безумовно, не вірю в те, що існує право людини на соціальне забезпечення за ухилення від призову. Люди, які воюють на фронті, також мають права людини".

Він сказав, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто ухиляється від призову, почнуть шукати пільги по всій Європі.

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Нагадаємо, прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте відкинула повідомлення про те, що її країна допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку в Україну.

Однак якщо Київ доведе, що чоловік ухиляється від військової служби, йому може бути відмовлено у наданні посвідки на постійне проживання, сказала Шимоніте. 

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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