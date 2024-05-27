Bild: В НАТО обсуждают возможность некоторой поддержки Украины на ее территории

Некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины в сфере учений и поставок вооружений; также в НАТО обсуждают закрытие неба над западной частью Украины.

Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Хотя еще ничего не решено, по данным источников, пока государства НАТО обсуждают подготовку украинских солдат инструкторами стран Альянса на украинской территории, перемещение логистических цепей поставок оружия и боеприпасов в Украину, а также защиту воздушного пространства на западе Украины средствами противовоздушной обороны НАТО.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел небольшой Литвы, заявил в пятницу, что его государство готово стать частью коалиции стран, которую могла бы возглавить Франция или другая страна, для проведения учений на украинской территории.

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По данным издания, также наблюдается прогресс в вопросе транспортировки оружия и боеприпасов на фронт.

Несколько стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готовы транспортировать будущие поставки военной помощи не только к украинской границе, но и непосредственно в Украину. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция так называемой "восходящей логистики" (upstream logistics).

Обсуждается также вопрос противовоздушной обороны запада Украины с территории НАТО. По словам двух источников, Польша работает над созданием коалиции для "расширенной противовоздушной обороны" западной части Украины. Однако эта коалиция еще не сформирована.

На указанные планы пока нет одобрения США, а также Германии.

Канцлер Олаф Шольц выразил критическое отношение к любой прямой поддержке Украины и недавно отверг планы совместной противовоздушной обороны Украины.

Восточноевропейские политики опасаются, что немецкая канцелярия оказывает давление на Белый дом, чтобы тот не согласился ни на одно из предложений стран, расположенных на восточной границе НАТО, относительно большего привлечения государств Альянса в поддержку Украины.

Между тем, в немецкой оппозиции убеждены, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.

В Министерстве иностранных дел Польши заявляли, что просьба Украины сбивать российские ракеты с территории стран НАТО является вопросом для обсуждения.

Президент Владимир Зеленский недавно в интервью Reuters настоял, что государства НАТО могли бы сбивать российские ракеты над Украиной.