Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что Варшава введет ограничения на передвижение работников российского посольства на польской территории.

Об этом он сказал 27 мая после встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Сикорский заявил журналистам, что Польша введет "ограничения на передвижение российских дипломатов в нашей стране", которые будут касаться и посольства, и консульского персонала России в Польше.

Он пояснил, что российским "дипломатам" позволят передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши. – Ред.), а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключение сделают для главы посольства, добавил глава польского МИД.

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"Другие страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что другие последуют нашему примеру", – подчеркнул Сикорский.

Глава польской дипломатии не уточнил причин такого шага, но отметил, что у Варшавы есть доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий: "Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупредительный сигнал".

В 2022 году Европейский Союз решил, что российские дипломаты больше не могут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые предоставляли им привилегированный доступ в ЕС. Однако дипломаты РФ все еще могут получать визы и путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Как известно, Чехия предлагала включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.