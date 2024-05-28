Зеленский во вторник посетит Бельгию, где подпишет соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник совершит визит в Бельгию, где подпишет соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава бельгийского правительства, сообщает The Brussels Times.

На повестке дня визита президента – подписание двустороннего соглашения о безопасности и поставка истребителей F-16, которые Бельгия пообещала поставить Украине.

Зеленский встретится с Де Кроо, чтобы подписать соглашение о безопасности перед аудиенцией у короля Филиппа І, отмечает издание.

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Впоследствии он отправится в военный аэродром Мелсбрук, где встретится с бельгийскими пилотами, инструкторами и техническим персоналом истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Перед этим стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.