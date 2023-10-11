Бельгия будет поставлять Украине F-16 с 2025 года

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер объявила, что страна отправит в Украину несколько бельгийских истребителей F-16, начиная с 2025 года.

Об этом она сказала в эфире RTL, пишет "Европейская правда".

Дедондер отметила, что с 2025 года в Украину пришлют несколько бельгийских F-16, "в зависимости от наращивания наших новых возможностей F-35".

Сколько самолетов отправят в Украину, Дедондер не уточнила.

В дополнение к отправке истребителей Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и предложит взять на себя техническое обслуживание всего парка F-16 так называемой "авиационной коалиции", добавила министр.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Бельгия рассматривает возможность поставлять Украине свои истребители F-16.

Вице-премьер-министр правительства Бельгии Дэвид Кларинваль отмечал, что в следующем году Бельгия теоретически могла бы передать Украине от 2 до 4 истребителей F-16.

ВВС Бельгии имеют 45 истребителей F-16. В течение следующих 5-6 лет все они достигнут конца своего срока эксплуатации. Со следующего года ВВС Бельгии начнут получать от 4 до 5 новых истребителей F-35 в год, которые постепенно заменят F-16.

Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции".