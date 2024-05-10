Украина начала переговоры с Бельгией о соглашении по безопасности

Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, информирует "Европейская правда".

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы ОПУ Игорь Жовква. Бельгийскую делегацию возглавил руководитель кабинета кремьер-министра по вопросам безопасности и внешних отношений Петер Моорс.

"Мы ценим лидерство Бельгии во многих вопросах поддержки Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО на пути к нашему членству", – отметил Жовква.

Реклама:

Стороны обсудили текст проекта соглашения, коснулись отдельных положений и договорились о следующем раунде переговоров.

"Достигнутый прогресс по результатам первого раунда создает реальные возможности для подписания документа уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Накануне Украина и Ирландия договорились начать подготовку двустороннего соглашения по безопасности в продолжение декларации стран G7 о "гарантиях безопасности" на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Украина уже подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией, переговоры уже завершены.

Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Украине противостоять полномасштабной российской агрессии.