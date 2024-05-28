Зеленський у вівторок відвідає Бельгію, де підпише безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснить візит до Бельгії, де підпише угоду у сфері безпеки з прем'єр-міністром Александром Де Кроо.

Як пише "Європейська правда", про це заявив очільник бельгійського уряду, повідомляє The Brussels Times.

На порядку денному візиту президента – підписання двосторонньої угоди про безпеку та поставка винищувачів F-16, які Бельгія пообіцяла поставити Україні.

Зеленський зустрінеться з Де Кроо, щоб підписати угоду про безпеку перед аудієнцією у короля Філіпа І, зазначає видання.

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Згодом він вирушить до військового аеродрому Мелсбрук, де зустрінеться з бельгійськими пілотами, інструкторами та технічним персоналом винищувачів F-16.

Раніше повідомляли, що Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Перед цим стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.

Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.