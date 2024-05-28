Венгрия настаивает, что не хочет видеть Рютте новым генсеком НАТО

Правительство Венгрии не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает Magyar Nemzet.

По словам главы МИД, правительство не может поддержать кандидатуру Рютте, поскольку "тот ранее заявлял, что Венгрию нужно поставить на колени".

"Очень трудно представить, что человек, который занимает и поддерживает такую позицию, может быть избран на должность руководителя организации, где необходимо 100-процентное доверие... Мы здесь должны умирать друг за друга, поэтому ее должен возглавить кто-то, кому мы можем доверять на 100 процентов", – сказал Сийярто.

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Он отметил, что сегодня все говорят об усилении восточного фланга НАТО, но "почему-то никто не задумывается над тем, что если угроза идет с востока, то, возможно, и генеральный секретарь должен быть с востока".

Учитывая это, министр иностранных дел Венгрии приветствовал то, что президент Румынии Клаус Йоханнис теперь является кандидатом на должность генсека НАТО.

Ранее Турция проинформировала членов Североатлантического альянса о том, что она поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Среди стран, позиция которых еще ставит под вопрос назначение Рютте, Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на эту должность претендует ее действующий президент Клаус Йоханнис.

Ранее президент Турции намекал, что готов поддержать Рютте, если тот пообещает серьезно воспринимать беспокойство Турции по борьбе с терроризмом – имея в виду противостояние с курдской группировкой PKK, а также хочет, чтобы Рютте "непредвзято" действовал в ситуациях, когда Турция будет иметь спор с другими членами НАТО (прежде всего с Грецией, с которой у Турции непростые отношения).