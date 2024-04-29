Турция поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Турция информировала членов Североатлантического альянса о том, что она поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает государственное агентство Турции Anadolu со ссылкой на турецких официальных лиц.

После того как на прошлой неделе Рютте встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле и попросил поддержки в борьбе за пост генсека НАТО, Турция в понедельник сообщила членам Альянса, что поддержит Рютте.

Эрдоган встретился с глазу на глаз с Рютте, который посетил Турцию 26 апреля, в особняке Вахдеттин.

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На совместной пресс-конференции Марк Рютте заявил, что южное крыло НАТО нуждается в Турции и турецком лидерстве.

"Турция играет решающую роль. Делая это, она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе. В то же время она прилагает усилия в ситуации с ужасной войной против Украины. В этом отношении вы играете важную роль", – сказал Рютте Эрдогану.

Кандидатуру Рютте на должность генсека Альянса поддерживают, в частности, ключевые государства, такие как США, Великобритания, Франция и Германия.

Среди стран, позиция которых еще ставит под вопрос назначение Рютте, Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на эту должность претендует ее действующий президент Клаус Йоханнис.

Ранее президент Турции намекал, что готов поддержать Рютте, если тот пообещает серьезно воспринимать беспокойство Турции по борьбе с терроризмом – имея в виду противостояние с курдской группировкой PKK, а также хочет, чтобы Рютте "непредвзято" действовал в ситуациях, когда Турция будет иметь спор с другими членами НАТО (прежде всего с Грецией, с которой у Турции непростые отношения).