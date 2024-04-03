Рютте еще должен заручиться поддержкой четырех стран, чтобы стать генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его сторонники сталкиваются с рядом препятствий в своей борьбе за пост следующего генерального секретаря НАТО, что может задержать решение на недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Рютте является главным претендентом на то, чтобы заменить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Дипломаты НАТО были убеждены, что имя следующего руководителя будет названо в течение первой недели апреля, до встречи министров иностранных дел Альянса и празднования 75-й годовщины его основания.

Однако неожиданное выдвижение кандидатуры президента Румынии Клауса Йоханниса усложнило дело.

На этом этапе Рютте должен завоевать доверие четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Поскольку министры иностранных дел обсуждают этот вопрос во время встречи в Брюсселе, неясно, будет ли он решен до последней встречи министров в Праге (30-31 мая) перед саммитом лидеров в Вашингтоне (9-11 июля).

Срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября после десяти лет пребывания в должности. Его мандат продлевался трижды.

Процесс назначения является неофициальным, неформальным и закрытым, а перечень критериев, среди которых доступность, пол, национальность и национальные военные расходы, затрудняет получение четкого представления о том, кто займет эту должность.

Сейчас Рютте поддерживают четыре члена НАТО, которые образуют так называемый "квартет" – Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты.

Эта поддержка, а также поддержка более 20 других национальных правительств должна была бы гарантировать Рютте беспрепятственный путь к должности.

Несколько дипломатов НАТО заявили, что ни один из сторонников Рютте не перешел в лагерь в поддержку Йоханниса или другой темной лошадки.

По словам источников, наибольшей убедительности требуют Турция и Венгрия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Рютте в прошлом месяце заявил, что хочет, чтобы следующий генеральный секретарь НАТО более серьезно относился к борьбе с терроризмом и "принимал во внимание чувствительность союзников, которые не являются членами ЕС".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана выступает против кандидатуры Рютте, поскольку голландец критиковал состояние верховенства права в Будапеште.

Румыния имеет собственного кандидата, в то время как Словакия находится в разгаре избирательного процесса.

Несколько дипломатов НАТО, которые поддерживают Рютте, заявили, что считают, что и Анкару, и Будапешт удастся убедить в течение ближайших недель, поскольку голландец поддерживает связь с лидерами и их сторонниками и не считает Йоханниса серьезным кандидатом.

Напомним, во вторник Эстония и Литва заявили, что готовы поддержать кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО.