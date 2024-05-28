Премьер Чехии: Украина имеет полное право применять западное оружие для ударов по РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что союзникам нужно снять запрет для Украины использовать западное оружие для ударов по территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ČTK.

По словам главы чешского правительства, он считает абсолютно логичным то, что возможность атаковать легитимные военные объекты на территории РФ является частью права Украины на самооборону.

"Украина как страна, подвергшаяся нападению, имеет полное право использовать все возможности для своей защиты", – отметил Фиала.

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В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте непростая, поэтому необходимо как можно скорее решать вопрос поддержки Киева.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил убеждение, что Украине следует позволить поражать цели на территории РФ оружием, которое предоставляют западные союзники.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также отмечает право Украины наносить удары по целям на территории РФ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.