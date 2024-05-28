Министр обороны Эстонии: Украине нужно дать разрешение на удары по РФ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что Украине следует позволить поражать цели на территории РФ оружием, которое предоставляют западные союзники.

Как сообщает "Европейская правда", об этом эстонский министр сказал перед встречей руководителей Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

Он напомнил, что Украина уже наносит удары по российской территории оружием собственного производства.

"Украина имеет собственные беспилотники, которые поражают цели за линией фронта в очень глубоком тылу врага, на расстоянии более 1000 километров, поэтому, конечно, я искренне надеюсь, что все страны, которые имеют дальнобойные средства, дадут разрешение и Украине, потому что это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", – подчеркнул Певкур.

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Он добавил, что Украина должна иметь все возможности для защиты собственной страны и своего народа.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также отмечает право Украины наносить удары по целям на территории РФ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.