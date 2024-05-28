Прем'єр Чехії: Україна має повне право застосовувати західну зброю для ударів по РФ

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримав позицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що союзникам потрібно зняти заборону для України використовувати західну зброю для ударів по території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK.

За словами очільника чеського уряду, він вважає абсолютно логічним те, що можливість атакувати легітимні військові об'єкти на території РФ є частиною права України на самооборону.

"Україна як країна, що зазнала нападу, має повне право використовувати всі можливості для свого захисту", – зазначив Фіала.

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Водночас він наголосив, що ситуація на фронті непроста, тому необхідно якомога швидше вирішувати питання підтримки Києва.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив переконання, що Україні слід дозволити вражати цілі на території РФ зброєю, яку надають західні союзники.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також наголошує на праві України завдавати ударів по цілях на території РФ.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.