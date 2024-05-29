Макрон: Франция не будет признавать Палестинское государство на эмоциях

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя возможность признания Палестинского государства, заявил, что это должно произойти в "подходящее время".

Как пишет "Европейская правда", об этом Макрон сказал во время своего визита в Германию, его цитирует BMFTV.

Президент Франции заявил, что не хочет признавать Палестинское государство "на эмоциях", и планирует сделать это в "подходящее время".

"Для Франции не существует никаких табу, я полностью готов признать Палестинское государство. Я считаю, что это признание должно произойти в подходящее время, когда оно будет частью процесса, по которому государства региона и Израиль взяли на себя обязательства и который, на основе реформы Палестинской администрации, может дать полезный результат. Я не собираюсь делать эмоциональное признание", – отметил Макрон.

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Он также резко раскритиковал израильский удар по Рафаху, в результате которого погибли десятки палестинских беженцев.

"Как и вы, я расстроен картинами, которые мы видим в Рафахе, но ответ должен быть политическим", – добавил Макрон.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая официально признали государственность Палестины, как и анонсировали.

Ранее Израиль вызвал на разговор послов этих государств и показал им видео захвата заложников боевиками ХАМАС, а также отозвал своих послов.