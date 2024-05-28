Испания, Ирландия и Норвегия официально признали государственность Палестины

Испания, Ирландия и Норвегия 28 мая официально признали государственность Палестины, как и анонсировали, вопреки жесткой реакции Израиля.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Три страны выразили надежду, что к их шагу присоединятся другие страны ЕС.

Премьер Испании Педро Санчес в телеобращении заявил, что видит в этом "единственный способ продвижения того, что все признают как единственное возможное решение для мирного будущего – существование Палестинского государства, которое в мире и безопасности сосуществует с Израилем".

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Испания определяла Палестину как государство, включающее Западный берег и сектор Газы, под руководством Национальной палестинской администрации и со столицей в Восточном Иерусалиме.

Санчес также сказал, что Мадрид не будет признавать изменений границ Израиля после войны 1967 года, если только это не будет по согласию обеих сторон.

"Мы хотели признать Палестину в конце мирного процесса, но решили сделать этот шаг вместе с Испанией и Норвегией, чтобы сохранять чудо мира живым", – заявил премьер Ирландии Саймон Харрис.

В МИД Ирландии ранее объявили, что повысят статус своего представительства в Рамалле на Западном берегу до посольства и назначат посла.

Министр иностранных дел Израиля раскритиковал решение, заявив, что признание Палестинского государства делает тех, кто его признает, соучастником подстрекательства к геноциду и военным преступлениям.

Ранее Израиль вызвал на разговор послов Испании, Ирландии и Норвегии стран и показал им видео захвата заложников боевиками ХАМАС, а также отозвал своих послов.

Правительство Словении в четверг, 30 мая, также рассмотрит вопрос о признании Палестинского государства.

В то же время ряд европейских стран заявили, что пока не видят предпосылок для признания государственности Палестины.