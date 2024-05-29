Макрон: Франція не визнаватиме Палестинську державу на емоціях

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи можливість визнання Палестинської держави, заявив, що це має відбутися у "відповідний час".

Як пише "Європейська правда", про це Макрон сказав під час свого візиту до Німеччини, його цитує BMFTV.

Президент Франції заявив, що не хоче визнавати Палестинську державу "на емоціях", і планує зробити це у "відповідний час".

"Для Франції не існує жодних табу, я повністю готовий визнати Палестинську державу. Я вважаю, що це визнання має відбутися у відповідний час, коли воно буде частиною процесу, якому держави регіону та Ізраїль взяли на себе зобов'язання, і який, на основі реформи Палестинської адміністрації, може дати корисний результат. Я не збираюся робити емоційне визнання", – зазначив Макрон.

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Він також різко розкритикував ізраїльський удар по Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинських біженців.

"Як і ви, я засмучений картинами, які ми бачимо в Рафаху, але відповідь має бути політичною", – додав Макрон.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія та Норвегія 28 травня офіційно визнали державність Палестини, як і анонсували.

Раніше Ізраїль викликав на розмову послів цих держав і показав їм відео захоплення заручників бойовиками ХАМАС, а також відкликав своїх послів.