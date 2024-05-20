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Соединенные Штаты предоставили 107 генераторов для Харьковской области

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Новости — Понедельник, 20 мая 2024, 21:04 — Андрей Синявский

США передали Украине 107 генераторов для Харьковской области, которая подвергается регулярным воздушным атакам со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключения электроэнергии.

США передали Украине еще более 100 генераторов на фоне ударов РФ по энергетической инфраструктуре

"В то время, как продолжаются жестокие нападения России на Харьковщину, Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров", – отметила Бринк.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии выделит 5 миллионов евро для фонда поддержки энергетики Украины.

Перед этим стало известно, что Германия предоставит грант на 45 млн евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.

Также сообщалось, что Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро.

Недавно Литва сообщила, что передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

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