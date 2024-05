Соединенные Штаты предоставили 107 генераторов для Харьковской области

США передали Украине 107 генераторов для Харьковской области, которая подвергается регулярным воздушным атакам со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключения электроэнергии.

As Russia’s brutal attacks against the Kharkiv region continue, the United States is stepping up to support our partners: @USAID provided 107 generators to five communities in the Kharkiv region to ensure hospitals & schools continue working even during power outages. pic.twitter.com/kXNPVwfLA2

