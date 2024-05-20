Соединенные Штаты предоставили 107 генераторов для Харьковской области

США передали Украине 107 генераторов для Харьковской области, которая подвергается регулярным воздушным атакам со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключения электроэнергии.

As Russia’s brutal attacks against the Kharkiv region continue, the United States is stepping up to support our partners: @USAID provided 107 generators to five communities in the Kharkiv region to ensure hospitals & schools continue working even during power outages. pic.twitter.com/kXNPVwfLA2 Реклама: May 20, 2024

"В то время, как продолжаются жестокие нападения России на Харьковщину, Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров", – отметила Бринк.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии выделит 5 миллионов евро для фонда поддержки энергетики Украины.

Перед этим стало известно, что Германия предоставит грант на 45 млн евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.

Также сообщалось, что Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро.

Недавно Литва сообщила, что передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.