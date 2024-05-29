Чехия призвала союзников выполнить обязательства по средствам на боеприпасы для Украины

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала европейских союзников внести вклад в рамках инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине, поскольку только четыре страны, по ее словам, выполнили свои финансовые обязательства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

По словам Черноховой, средства поступают в Чехию постепенно, поэтому Прага не может покупать боеприпасы в долг.

"Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не прислали средства, мы не можем продолжать закупки. Это своеобразный призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, чтобы прислать деньги", – отметила она.

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Министр обороны также указала, что пока деньги на закупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина может рассчитывать на получение 500 тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года в рамках инициативы Чехии по их закупке в третьих странах.

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что Чехия организовала встречу лидеров нескольких государств, ведущих в поставках оружия для ВСУ, которая будет посвящена поставке боеприпасов и разрешению поражать цели в России.

На этом форуме премьер Чехии Петр Фиала анонсировал отправку первых десятков тысяч снарядов в Украину "в ближайшие дни".