Чешская "снарядная" инициатива: Первая партия будет в Украине "в ближайшие дни"

Первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы поступит в Украину "в ближайшие дни".

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на неформальной встрече союзников Украины в Праге, передает с места корреспондент "Европейской правды".

Фиала сообщил, что по состоянию на сейчас 15 стран Европейского Союза и НАТО уже предоставили более 1,6 миллиарда евро на чешскую инициативу, и эти усилия "вскоре улучшат обороноспособность Украины".

"Как я и обещал, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", – добавил премьер Чехии.

Реклама:

В середине апреля Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что Чехия организовала встречу лидеров нескольких государств среди тех, что являются ведущими в поставках оружия для ВСУ, который будет посвящен поставке боеприпасов и разрешения поражать цели в России.