Премьер Дании: Украина до конца года получит 500 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Украина может рассчитывать на получение 500 тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года в рамках инициативы Чехии по их закупке в третьих странах.

Об этом она заявила на неформальной встрече союзников Украины в Праге, передает с места корреспондент "Европейской правды".

Фредериксен подчеркнула, что боеприпасы и противовоздушная оборона остаются важнейшими приоритетами для Украины, чтобы она могла защитить себя, и их необходимо поставлять как можно быстрее.

"На средства, собранные чешской инициативой, мы планируем отправить полмиллиона артиллерийских боеприпасов в Украину до конца этого года", – заявила она.

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Премьер Дании выразила надежду, что эти поставки "будут иметь реальное значение на поле боя" в Украине, и пообещала продолжать поддержку Киева "столько, сколько потребуется".

Отдельно Фредериксен подчеркнула необходимость поддерживать производство оружия и боеприпасов в Украине. "Украинская оборонная промышленность, должна сказать, действительно впечатляет, и есть смысл производить оружие там, где оно используется", – считает она.

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что Чехия организовала встречу лидеров нескольких государств среди тех, что являются ведущими в поставках оружия для ВСУ, который будет посвящен поставке боеприпасов и разрешения поражать цели в России.

На этом форуме премьер Чехии Петр Фиала анонсировал отправку первых десятков тысяч снарядов в Украину "в ближайшие дни".