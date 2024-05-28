Укр Рус Eng

В Праге – неанонсированный саммит по снарядам для ВСУ, обсуждают разрешение стрелять по России

Новости — Вторник, 28 мая 2024, 18:10 — Сергей Сидоренко

Чехия организовала встречу лидеров нескольких государств из числа тех, что являются ведущими в поставках оружия для ВСУ, причем этот саммит заранее не анонсировался.

О его проведении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, прибывший в Прагу.

Шмыгаль в коротком сообщении на официальном Телеграм-канале раскрыл перечень участников события. Он рассказал, что по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы должна состояться "широкая рабочая встреча относительно потребностей Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителя США".

По данным "Европейской правды", в подготовительной коммуникации эта встреча фигурировала как AMMO Summit.

Реклама:

Как известно, именно Чехия является инициатором схемы закупки снарядов для ВСУ у третьих стран.

Также перед началом многосторонней встречи Шмыгаль провел переговоры с чешским коллегой Петром Фиалой. "Обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня", – заявил украинский премьер.

Среди других идей, которые являются тематикой обсуждения и о которых сообщил Шмыгаль, является "возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора". Украинский премьер сообщил, что получил поддержку Фиалы в этом вопросе. Эта тема должна обсуждаться также в более широком формате.

"Среди тем разговора (с Петром Фиалой -ЕП) – совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества", – добавил Денис Шмыгаль.

Как сообщала ЕвроПравда, в ЕС прокомментировали решение некоторых государств ЕС разрешить бить их оружием по РФ.

Кроме того, в Евросоюзе начинается обсуждение идеи тренировки военных на территории Украины с участием западных военных.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Оружие ВСУ Война с РФ Чехия
Реклама: