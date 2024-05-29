Чехія закликала союзників виконати зобов'язання щодо коштів на боєприпаси для України

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала європейських союзників зробити внесок в межах ініціативи Праги щодо постачання боєприпасів Україні, оскільки лише чотири країни, за її словами, виконали свої фінансові зобов'язання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

За словами Чернохової, кошти надходять до Чехії поступово, тож Прага не може купувати боєприпаси в борг.

"Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не надіслали кошти, ми не можемо продовжувати закупівлі. Це своєрідний заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, щоб надіслати гроші", – зазначила вона.

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Міністерка оборони також вказала, що поки що гроші на закупівлю боєприпасів надіслали лише Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Напередодні прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна може розраховувати на отримання 500 тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року в межах ініціативи Чехії із їхньої закупівлі в третіх країнах.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що Чехія організувала зустріч лідерів кількох держав з-поміж тих, що є провідними у постачанні зброї для ЗСУ, яка буде присвячена постачанню боєприпасів і дозволу вражати цілі в Росії.

На цьому форумі прем'єр Чехії Петр Фіала анонсував відправлення перших десятків тисяч снарядів до України "найближчими днями".