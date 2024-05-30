Вооруженные силы Германии получат восемь систем Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вооруженные силы страны (Бундесвер) получат всего восемь новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Писториус рассказал, что контракт на закупку первых четырех систем уже заключен.

"Еще одна заявка на закупку четырех Patriot находится на стадии подготовки", – добавил министр.

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Поставка первых четырех систем должна начаться с 2026 года.

Новые закупки в первую очередь призваны заполнить пробелы, которые возникли из-за передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Как известно, Германия откликнулась на просьбу Украины предоставить батарею Patriot, соответствующее обучение уже началось.

Кроме того, в апреле Германия анонсировала глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.