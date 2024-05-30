В МИД Литвы вызвали посла Грузии из-за преодоления вето на закон об "иноагентах"

В Министерство иностранных дел Литвы был вызван посол Грузии после того, как грузинский парламент окончательно утвердил скандальный закон об "иноагентах", преодолев вето президента Саломе Зурабишвили.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, сообщает "Европейская правда".

Послу выразили глубокое сожаление по поводу этого шага правящей партии "Грузинская мечта", а также других действий, направленных на запугивание и ограничение деятельности гражданского общества в стране, которые в корне противоречат конституционно закрепленным интеграционным стремлением страны в ЕС и НАТО.

В литовском МИД отметили, что недавно в Грузии также было введено несколько других законодательных инициатив, несовместимых с интеграцией в ЕС, распространяется антизападная пропаганда, а после массовых протестов в стране – запугивание гражданского общества со стороны власти и организованные нападения на его представителей.

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"Литва глубоко обеспокоена этими событиями в Грузии и работает с партнерами над рассмотрением возможных мер реагирования", – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

Правящая партия приняла закон со второй попытки – в прошлом году "Грузинская мечта" отозвала документ после массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, но у парламентского большинства хватило голосов, чтобы преодолеть вето.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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