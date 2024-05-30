Однопартиец Шольца призвал разрешить Украине бить немецким оружием по РФ

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам от партии канцлера Германии Олафа Шольца Михаэль Рот призвал дать Украине разрешение на использование оружия, поставляемого Германией и другими западными странами, для ударов по целям на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Комментируя в эфире радио Deutschlandfunk опасения на Западе относительно эскалации в связи с этим шагом, он отметил, что есть только один человек, который идет на эскалацию – это лидер РФ Владимир Путин.

"Я настоятельно советую последовать примеру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который выступил с таким предложением", – сказал Рот.

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Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории России. Впрочем, этот источник не предоставил подробностей.

Во вторник канцлер Германии подчеркнул, что у Украины "есть все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".

Впрочем, министр обороны Германии Борис Писториус указал, что "в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что мы не должны публично обсуждать, что возможно, что разрешено и что мы хотели бы видеть, а что нет".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.