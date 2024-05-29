Минобороны Германии считает, что удары по РФ лучше обсуждать непублично

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался относительно дискуссии о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие.

Заявление министра в среду приводит издание Bild, пишет "Европейская правда".

По словам Писториуса, "в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что мы не должны публично обсуждать, что возможно, что разрешено и что мы хотели бы видеть, а что нет".

"Международное право позволяет все это. То, что потом детально урегулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами", – добавил немецкий министр.

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Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию вне поля зрения общественности.

"Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое оружие", – сказал министр.

В последнее время среди западных партнеров Украины активизировались обсуждения, чтобы ослабить ограничения на удары украинских сил по России западным оружием.

Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина била их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, заявил, что Украине следует позволить нанести удары по России. Финляндия также не ограничивала Украину в ударах по России финским оружием.