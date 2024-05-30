Однопартієць Шольца закликав дозволити Україні бити німецькою зброєю по РФ

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах від партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Міхаель Рот закликав надати Україні дозвіл на використання зброї, що постачають Німеччина та інші західні країни, по цілях на території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Коментуючи в ефірі радіо Deutschlandfunk побоювання на Заході щодо ескалації у зв'язку із цим кроком, він наголосив, що є лише одна людина, яка йде на ескалацію – це лідер РФ Владімір Путін.

"Я наполегливо раджу наслідувати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який виступив з такою пропозицією", – сказав Рот.

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Раніше ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території Росії. Втім, це джерело не надало подробиць.

У вівторок канцлер Німеччини наголосив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві".

Втім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказав, що "в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.