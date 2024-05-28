Макрон поддерживает удары Украины по военным базам на территории России

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что Киев имеет право поражать военные объекты на территории России, откуда осуществляются обстрелы Украины.

Об этом он сказал 28 мая на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом в рамках поездки в Германию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Телеканал цитирует слова Макрона, который сказал, что "мы должны позволить им (Украине. – Ред.) нейтрализовать (российские. – Ред.) военные базы, с которых запускаются ракеты". Он подчеркнул, что атаки на Украину осуществляются с территории России.

Из приведенных комментариев не понятно, говорил ли президент Франции об использовании западного оружия против целей в России.

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Канцлер Германии в свою очередь подчеркнул, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее рассказал, что отдельные страны Евросоюза не возражают, чтобы их оружие использовали для ударов по целям в России.

Но канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.