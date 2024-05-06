В двух городах Литвы на одну ночь введут "учебный" комендантский час

В нескольких районах Вильнюса и Каунаса в ночь со вторника на среду введут тренировочный комендантский час в рамках учений армии и других силовых структур.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

"Учебный" комендантский час будет действовать в двух районах Вильнюса и одном районе Каунаса с 22:00 вторника до 5:00 среды. В этот период привлеченные к учениям структуры будут отрабатывать патрулирование территории и контроль движения транспорта.

В армии отметили, что жители данных районов не будут ограничены в передвижении, но в этот временной промежуток будут стоять настоящие блокпосты, где будет осуществляться остановка транспорта и проверка документов.

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Масштабные учения в Вильнюсе и Каунасе для подготовки к потенциальным чрезвычайным ситуациям анонсировали заранее, они являются составляющей крупных национальных военных учений Thunder Strike.

Во время них армия, правоохранительные структуры и местные власти будут отрабатывать ряд процедур, предусмотренных на случай чрезвычайного положения, как введение комендантского часа, организация мобилизации, реквизиция имущества и тому подобное.

В учениях будут участвовать литовские военные и военные союзников.