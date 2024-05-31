Орбан говорит, что разрешение Украине бить западным оружием по РФ "разрушает Европу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против инициативы некоторых западных стран позволить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории РФ.

Заявление венгерского премьера приводит AP, сообщает "Европейская правда".

По мнению Орбана, такие планы "приближают Европу к разрушению".

Орбан заявил, что позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключает введения войск в Украину, а также предложение НАТО, которое позволит Киеву наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, предоставленного западными партнерами, рискует перерастанием войны в Украине в глобальный конфликт.

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"Война – это монстр, который постоянно голоден, его надо кормить, и его надо кормить деньгами. И я вижу, что американцы и демократическое правительство Соединенных Штатов, и лидеры Европейского Союза готовы его кормить", – сказал он.

Недавно Украина подтвердила сообщения в СМИ, которые появились накануне, о том, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории РФ с использованием американского оружия, но только неподалеку Харьковской области.

Кроме того, в правительстве Германии подтвердили, что разрешают Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.