Орбан каже, що дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ "руйнує Європу"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти ініціативи деяких західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території РФ.

Заяву угорського прем’єра наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

На думку Орбана, такі плани "наближають Європу до руйнування".

Орбан заявив, що позиція президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключає введення військ в Україну, а також пропозиція НАТО, яка дозволить Києву завдавати ударів по військових базах на території Росії за допомогою сучасної далекобійної зброї, наданої західними партнерами, ризикує переростанням війни в Україні в глобальний конфлікт.

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"Війна – це монстр, який постійно голодний, його треба годувати, і його треба годувати грошима. І я бачу, що американці і демократичний уряд Сполучених Штатів, і лідери Європейського Союзу готові його годувати", – сказав він.

Нещодавно Україна підтвердила повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

Крім того, в уряді Німеччини підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.